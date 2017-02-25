В квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой проходит обыск

В московскую квартиру журналистки и правозащитницы Зои Световой пришли с обыском сотрудники правоохранительных органов. Об этом «Медиазоне» сообщила её адвокат Анна Ставицкая. На своей странице в Facebook cын Световой, журналист Тимофей Дзядко, пояснил, что обыск проходит по делу ЮКОСа и «Открытой России».

«Пока я тут прохлаждаюсь на инвестиционном форуме в Сочи, у моих родителей дома в Москве проходит обыск по "делу ЮКОСа и "Открытой России". Обыск начался около 11 утра», – уточнил Дзядко.

Журналист попросил на время обыска не связываться с матерью.

«Не звоните моей маме сейчас и не просите у меня её номер. Если вы не знали, я вам расскажу: во время обыска оперативники не дают пользоваться телефоном – ни городским, ни мобильным», – написал он в Facebook.

По данным «Открытой России», в квартире Световой в Москве находится следственная группа из десяти человек.

Зоя Светова является сотрудницей движения «Открытая Россия», созданного бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Следователи и ранее проводили обыски у сотрудников организации, напоминает «Медуза». Серия обысков прошла в конце 2015 года, причём их проводили в рамках первого дела ЮКОСа, возбуждённого в 2003 году.

Тогда обыски связывали с тем, что следствие пыталось проверить законность получения акций ЮКОСа людьми, которые потом предъявляли России иски в международных судах от лица компании.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Facebook.com/zoiasvetova