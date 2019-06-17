В Кузбассе после просьбы жителей об убежище в Канаде расселят 71 дом

Жильцов более 70 частных домов в Киселёвске (Кузбасс), жители которого попросили Канаду об убежище из-за плохой экологической обстановки, планируют расселить из-за подземного пожара, начавшегося на месте стихийной свалки, со ссылкой на пресс-службу мэрии пишет «Интерфакс».

«С улиц Раздольная, Малинная, Разрезовская, Парниковая и переулка Малинный будет расселён 71 дом, сейчас составляются списки жильцов. Некоторые граждане из-за каких-то опасений пока не пускают соцработников, есть и те, кто вообще не хочет переезжать. К концу недели станет известно точное количество людей, которые будут переселены», — сказал собеседник агентства.

Куда именно переселят жильцов, ещё не решено, но планируется, что дома впоследствии будут снесены. В свою очередь губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв в соцсетях сообщил, что побывал на том месте, где из-под земли идёт дым, и встретился с населением.

«Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля всё ещё дымится. Вместе с людьми обошёл весь жилой район. Людей с этой территории надо переселять! Пошаговый план действий обсудили с жителями, они поддержали. Встретимся здесь в начале августа снова», — написал Цивилёв.

По его словам, будет создана группа специалистов, в которую войдут и местные жители, для выяснения причин подземного пожара. После подготовительных работ там начнётся бурение для проведения анализов и причин горения.

Местные СМИ опубликовали видеозапись с пресс-конференции Цивилёва в Новокузнецке, состоявшейся накануне его поездки в Киселёвск, на которой глава региона обвинил жителей района, просивших убежища у премьер-министра Канады Джастина Трюдо, в дискредитации Кузбасса.

«Они пошли другим путём, написали премьер-министру. Вы что думаете, от этого что-то изменится? Ничего от этого не поменялось, но эти люди дискредитировали Кузбасс, РФ. Проблема должна быть решена, но какое моё должно быть к ним отношение?» — сказал Цивилёв.

Напомним, в начале июня вблизи переулка Малинный начался пожар на несанкционированной свалке, который потушили сотрудники МЧС. Спустя несколько дней жители вновь заметили дым в том же месте и обратились к спасателям. Прибывшие на место пожарные выяснили, что очаг находится под землёй. Вскоре местные жители записали видеообращение к премьер-министру Канады Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором попросили убежища из-за плохой экологии и начавшегося подземного пожара.

10 июня возгорание угольного пласта было ликвидировано. СКР начал проверку причин возгорания, а также травмирования местного жителя, который получил ожог ноги от горящей земли.

По данным мэрии, возгорание произошло на закрытой в 2014 году угольной шахте «Киселёвская».