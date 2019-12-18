В Кузбассе около 200 шахтёров объявили забастовку из-за долгов по зарплате

В Кузбассе порядка 200 горняков на шахтах «Алексиевская» и «Заречная» отказались выходить на работу из-за долгов по зарплате — общая задолженность перед ними превысила 100 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Ранее замгубернатора Кемеровской области Андрей Панов объяснил долги по зарплате падением цен на уголь, при этом он пообещал, что деньги горнякам начнут выдавать к 13 декабря. Но работникам шахт выплатили сейчас только от 8 до 15% задолженности за октябрь, пишет издание «Тайга.Инфо».

В сложившейся ситуации власти начали выдавать шахтёрам продуктовые карточки номиналом в 1 тысячу рублей. Однако, как уточнил на своей странице в Instagram Андрей Панов, вопреки распространяемой СМИ информации, сертификаты на покупку продуктов питания выдаются горнякам не вместо заработной платы, а в качестве новогодних подарков. Чиновник подтвердил, что долги перед шахтёрами не погашены, срок выплат продлён до 25 декабря. Всего в профсоюзе на указанных предприятиях, где бастуют горняки, состоят порядка 2 тысяч человек.

Шахты «Алексиевская» и «Заречная» в Кузбассе ранее входили в состав угольной компании «Заречная», которая в настоящий момент находится в процедуре банкротства. В ноябре из-за долгов по зарплате работу приостанавливали более 50 горняков кузбасской шахты «Октябрьская». После выплаты задолженности они вернулись к работе.