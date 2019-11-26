В Кузбассе экс-сотрудник Росгвардии осуждён за убийство двухлетней девочки

В Кемерово суд признал виновным 23-летнего бывшего сотрудника Росгвардии Андрея Кобылина по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство малолетнего») и приговорил его к 17 годам колонии строгого режима, пишет «Тайга.инфо».

По данным следственного управления СК РФ по Кемеровской области, в сентябре 2018 года Кобылин был в гостях у своей 19-летней знакомой, попросившей молодого человека присмотреть за её двухлетней дочерью. Когда юноша кормил ребёнка, девочка опрокинула на себя тарелку. После этого в ванной комнате Кобылин пытался умыть девочку, но та вертелась и капризничала. Тогда Кобылин направил струю воды в лицо ребёнка, из-за чего малышка, по всей видимости, захлебнулась.

Когда мать девочки вернулась домой, Кобылин ей все рассказал. Он также сказал, что их могут обвинить в умышленном убийстве ребёнка и предложил тайно захоронить тело, а на следующий день мать девочки и Кобылин закопали тело в лесу.

Забеспокоилась о безвестном исчезновении девочки её прабабушка — несколько месяцев женщина интересовалась у внучки здоровьем малышки и просила, чтобы ребёнка привели к ней. Мать погибшей девочки под разными предлогами отказывалась от встреч с родственницей, в результате прабабушка обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В ходе следствия Кобылин признал свою вину. В рамках расследования уголовного дела ему была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, установлено, что в момент совершения преступления он отдавал отчёт своим действиям и каким-либо психическим расстройством не страдал. В отношении матери погибшей девочки за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего материалы были переданы в органы полиции.