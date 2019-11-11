В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

В Кемеровской области 53 рабочих шахтоучастка «Октябрьский» заявили, что не будут выходить на работу, пока им не погасят долги по зарплате, со ссылкой на источник в «Угольной компании "Полысаевская"» пишет «Интерфакс».

В сентябре всем работникам «Октябрьского» суммарно не выплатили 13,767 млн рублей, заявили в «Полысаевской». В компании отметили, что невыход на работу 53 человек «никак не снизит обеспечение безопасности шахты, но повлечёт за собой снижение выполнения плана по добыче и проходке».

Всего на участке работает 1023 человека. Участок входит в состав шахты «Заречная», которая находится в конкурсном производстве. Шахта «Заречная» добывает уголь энергетических марок, цены на который на мировых рынках сократились со $120 за 1 тонну угля в июле 2018 года до $66 за тонну в августе-сентябре 2019 года. Угольная компания «Полысаевская» с лета 2018 года выводит шахту из кризиса.