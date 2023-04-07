В Кушве завели уголовное дело на водителя, пытавшегося дать взятку в 500 рублей автоинспектору

В Кушве правоохраниетли возбудили уголовное дело в отношении 55-летнего водителя Hyundai Accent, пытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД. Как рассказали в сообществе во «ВКонтакте» «МО МВД РФ Кушвинский», инцидент произошёл 31 марта 2023 года в 20:20 на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил в районе 179 километра.

Наряд ДПС остановил Hyundai. Находясь в патрульной машине, водитель иномарки предложил не оформлять нарушение за непристёгнутого пассажира, на что инспектор ДПС предупредил мужчину о противозаконности таких действий и ответственности за дачу взятки должностному лицу. Но водитель проигнорировал его слова и в бардачок служебного автомобиля положил 500 рублей. После этого полицейский заблокировал двери патрульной машины и передал сообщение в дежурную часть МО МВД России «Кушвинский».

«Многие ошибочно думают, что если дал инспектору ДПС 500-1000 рублей за то, чтобы он закрыл глаза на совершённое правонарушение, то никакими серьёзными последствиями это не грозит. Взятка даже в виде такой незначительной суммы может привести на скамью подсудимых. Надо понимать, что сумма взятки влияет лишь на размер и вид наказания, но не освобождает от него. Считается, что даже если инспектор отказался от взятки, водитель всё равно совершил преступление», — отметили в ведомстве.

Водитель Hyundai был привлёчен к ответственности по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов, за которое предусмотрен штраф в размере 1 тысячи рублей). Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291 УК РФ (простая взятка, не имеющая значительности или крупного размера). За это предусмотрен штраф в размере до 500 тысяч рублей. Также суд может назначить наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы сроком до двух лет. За 2022 год на территории Свердловской области задержали 71 гражданина, предлагавших или дававших сотрудникам ГИБДД взятки.