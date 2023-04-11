Сегодня ночью в Кушве в шахте «Южная» произошёл пожар на глубине 240 метров. Как сообщил E1.RU глава города Михаил Слепухин, взрыва не было, из забоя эвакуировали 45 работников смены, никто не пострадал.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади 10 квадратных метров, уточнили в ГУ МЧС по Свердловской области.

По факту ЧП Кушвинская прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда на шахте. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Шахта «Южная» входит в структуру Высокогорского горно-обогатительного комбината (ВГОК) — одного из старейших (добыча ведётся с 1721 года) и крупнейших горнодобывающих предприятий Урала. Комбинат выпускает железофлюс для доменного производства и железорудный концентрат.