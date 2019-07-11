В Кушве устраняют последствия урагана, оставившего без света более 200 домов (ФОТО)

ГУ МЧС по Свердловской области ликвидируют последствия бури в Кушве, разбушевавшейся накануне вечером. По сообщению пресс-службы управления, 10 июля в городе прошёл сильный дождь, порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Ураган повалил деревья, в том числе четыре дерева упали на трассу Екатеринбург-Серов.

В частном секторе города — посёлках Дачный и Южный нарушено газо- и электроснабжение. По оперативным данным, нет света в 274 частных жилых домах, газа — в 28 частных жилых домах. В этих домах проживает больше 400 человек, в том числе семьи с детьми. Порывами ветра сорваны покрытия кровель на четырёх частных жилых домах, частично повреждены крыши ещё восьми домов, жители от расселения отказались. Погибших и пострадавших нет.

Сотрудники МЧС совместно с представителями администрации города обследуют территорию частного сектора для уточнения повреждений строений и оказания помощи жителям. Кроме того, сотрудники МЧС освободили от поваленных деревьев дорогу и территорию в частном секторе. В ликвидации последствий непогоды задействованы 23 человека, 7 единиц техники, в том числе от МЧС 10 человек и 3 единицы техники.

Ночью электроснабжение в посёлке Дачный было восстановлено в полном объёме, без света остаются 210 частных жилых домов в посёлке Южный, восстановительные работы продолжаются.