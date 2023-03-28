В Кушве пьяная 71-летняя женщина вытолкнула правнука с балкона

Прокуратура Кушвы направила в суд уголовное дело в отношении 71-летней женщины, обвиняемой в покушении на убийство 4-летнего правнука. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, 15 октября 2022 года около 19:30 пенсионерка, находясь в своей квартире в состоянии алкогольного опьянения, намеренно посадила ребёнка на подоконник балкона, расположенного на втором этаже, и с силой вытолкнула малыша в открытое окно. Из-за этого ребёнок упал на землю с высоты 4,9 метра и ударился головой.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу. Врачи оказали ему медицинскую помощь и установили, что в результате падения со второго этажа ребёнок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины лица, носа и грудной клетки. Малыша выписали из медучреждения, теперь его жизни ничего не угрожает.

Уголовное дело направлено в Кушвинский городской суд для рассмотрения по существу. Злоумышленница обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).