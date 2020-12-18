В Кушве нетрезвый мужчина погиб под колёсами поезда

На 313-м километре 7-го пикета перегона Гороблагодатская — Азиатская Свердловской железной дороги товарный железнодорожный состав сбил 28-летнего жителя Кушвы, сообщает старший помощник главы Уральского следственного управления на транспорте СК России Наталья Шандровская. ЧП произошло 17 декабря в 18:35.

«Машинист приближающегося грузового поезда, заметив человека на рельсах, подал сигнал и применил экстренное торможение, но мужчина на сигналы не реагировал. Ввиду близкого расстояния избежать наезда не удалось. От полученных множественных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Следственными органами проведён осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. По результатам проведённой проверки будет принято процессуальное решение», — рассказала Шандровская.

Следственными органами проведён осмотр места происшествия, опрошены работники локомотивной бригады, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин смерти. Вместе с тем проводятся иные мероприятия по установлению обстоятельств произошедшего. Уже установлено, что мужчина в момент гибели был пьян и стоял в колее железнодорожного пути.