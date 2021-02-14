В Кушве 50 заводчан написали заявление в прокуратуру из-за задолженности по зарплате больше 2,7 миллиона рублей

В Кушве местный кирпичный завод задолжал работникам больше 2,7 миллиона рублей зарплаты. В общей сложности пострадали 53 работника, они написали заявление в прокуратуру.

В ходе проверки выяснилось, что Кушвинский кирпичный завод не выплатил работникам зарплату за ноябрь 2020 года. В результате завод и его директор были привлечены к административной ответственности по статье 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы) с назначением штрафов в размере 30 тысяч рублей и 10 тысяч рублей соответственно, сообщает Е1.ru со ссылкой на свердловскую прокуратуру.

В прокуратуре подчеркнули, что на данный момент работодатель полностью погасил задолженность.