В Курской области врачи отправили в морг живую пациентку

Врачи Горшеченской ЦРБ в Курской области ошибочно посчитали пожилую пациентку умершей и отправили в морг, где на следующее утро её обнаружили живой, сообщает комитет здравоохранения Курской области.

По данному факту проводится проверка, пожилая женщина переведена на лечение в Курскую областную клиническую больницу.

По информации местных СМИ, пенсионерка поступила в райбольницу с болями в животе. «Курские известия» пишут, что у пациентки заподозрили непроходимость кишечника, однако в ходе операции обнаружили злокачественную опухоль и метастазы. Источник издания сообщает, что проходимость кишечника восстановили, но после операции у женщины была зафиксирована клиническая смерть. Её реанимировали 30–40 минут, но безуспешно. Дыхание отсутствовало, пульс не прощупывался, признаков жизни не было, и врачи констатировали смерть. После этого пациентку отправили в морг, где утром пришедший медик увидел, что женщина жива.

По словам собеседника издания, в районных больницах зачастую отсутствует оборудование, которое способно зафиксировать мозговую активность, — именно такие технологии точно определяют, жив человек или мёртв. В районах смерть определяют по внешним признакам, если сердце ударит один раз в минуту, то доктор это может и не услышать.