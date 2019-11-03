В Курской области школьницы устроили погром на кладбище (ВИДЕО)

Полиция города Щигры Курской области задержала трёх школьниц после того, как в социальных сетях появилась видеозапись, на которой они ломают надгробия на городском кладбище.

«Личности девочек установлены, их вместе с родителями доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего на кладбище в городе Щигры», — рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Как пишет «Интерфакс», задержанным девочкам 13, 14 и 15 лет. На видеозаписи видно, как девочки пинают надгробия, пытаясь их повалить. Всего от действий малолетних вандалок пострадало шесть памятников.