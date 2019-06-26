В Курске задержан полицейский, открывший стрельбу во дворе из-за попавшего по его машине мяча

В Курске задержан сотрудник полиции, который открыл стрельбу из травматического пистолета, разозлившись на игравших с мячом детей, сообщается на сайте регионального управления СК.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 23 июня во дворе дома № 3 по улице 1-я Ламоновская. Полицейский был нетрезвым, он разозлился на детей, которые мячом попали по его машине. Силовик целился из пистолета в живот 11-летнему ребёнку и, кроме того, выстрелил из оружия в воздух. Как сказано в релизе, выстрелив, силовик создал для окружающих «тревожную обстановку, нарушающую душевное равновесие из-за страха за свою жизнь и здоровье».

В отношении 36-летнего сотрудника полиции возбуждено уголовное дело по пункту «а», части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия»). Решается вопрос об аресте подозреваемого.

По данным агентства Kurskcity, инцидент с полицейским случился рядом с детской площадкой, где часто играют в футбол. Площадка не огорожена, поэтому мяч там нередко попадает в людей и машины.