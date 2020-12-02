В Курске из-за отсутствия мест в больницах машины скорой 10 часов привозили кислород на дом пациенту с коронавирусом

Комитет здравоохранения Курской области прокомментировал размещённую в соцсетях видеозапись, на которой ночью машины скорой помощи несколько часов привозили кислород на дом больному с коронавирусом, находившемуся в тяжёлом состоянии, пишет «Интерфакс».

«Днём количество реанимационных коек и мест с кислородом увеличивается благодаря плановой выписке пациентов, переводу заболевших в отделение в связи с улучшением состояния. До согласования места, на которое должен быть направлен пациент, он получает всю необходимую помощь, включая подачу кислорода, от бригады скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

В комитете отметили, что при наличии свободных мест в коронавирусных стационарах в районах области пациент из Курска может быть доставлен туда в сопровождении бригады скорой помощи.

Ранее «Курские известия» сообщали, что местный житель разместил в соцсетях видео, на котором записано, как к подъезду дома в течение 10 часов друг за другом подъезжают машины скорой помощи, которые доставляют кислород пациенту. Водитель скорой помощи рассказывал, что «уже пятый баллон кислорода расходуют на одного человека».

«Везти его некуда, вот мы и вынуждены с кислородом ездить. Вот последний баллон сейчас закончится, и либо другая скорая приедет, либо нам кислород привезут. А у нас задержки по вызовам по 12 часов. И неизвестно, сколько здесь пробудем. Заявка на госпитализацию подана давно, теперь ждём, когда в больнице место освободится. А освободится оно, когда там умрёт кто-то… Сходите в аптеку, найдите там хоть один арбидол. Вот как весной было: лекарства были, смертей меньше, потому что лёгкое состояние было чем лечить, до тяжёлого не доводили», — рассказал он.

После полуночи на смену им приехала четвёртая скорая, в 4 утра приехала пятая, в 6 утра — шестая.