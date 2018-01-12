В Курганской области учителя объявили о забастовке из-за долгов по зарплате

Школьные учителя в Звериноголовском районе Курганской области объявили массовую забастовку с 22 января из-за невыплаты зарплат, пишет Znak.com. Педагоги записали видеообращение к президенту Владимиру Путину и попросили его о помощи.

В 2017 году учителя уже жаловались, что с 2016 года недополучали часть полагающихся им выплат. Стимулирующие выплаты, предназначавшиеся для педагогов, начисляли также техническим работникам школ, так что учителя, по их собственным подсчётам, недополучили около 30% зарплат. Тогда руководство региона выделило из областного бюджета 2,7 млн рублей на выплату долгов. Как заявил порталу «Область.45» учитель звериноголовской средней школы Владимир Кочеулов, все долги перед учителями так и не погасили. В декабре в Звериноголовский район приезжал губернатор региона Алексей Кокорин и подтвердил, что зарплаты начислялись с нарушениями.

Учителя хотели бастовать, но, согласно закону, поддержать акцию протеста должны были 50% коллектива школы с учётом обслуживающего персонала, столько сторонников акции не набиралось. Областной профсоюз работников образования также не поддержал недовольных, поэтому с 10 января 2018 года педагоги создали межрегиональный профсоюз «Учитель» и решили провести забастовку при его поддержке.

Накануне, 11 января, 30 учителей звериноголовской школы подали работодателю уведомления о приостановке работы с 22 января в связи с невыплатой заработной платы. По словам Кочеулова, к забастовке могут подключиться и учителя круглянской школы Звериноголовского района. Бастовать педагоги собираются до полной выплаты всех долгов. 12 января в звериноголовскую школу пришли полицейские для профилактических бесед с учителями. По поручению губернатора Кокорина в этот же день в район выехала рабочая группа под руководством заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова, в которую также вошли директор областного департамента образования Наталья Бобкова и специалисты финансового отдела департамента.

Пресс-секретарь губернатора Ольга Сапожникова заявила изданию, что это плановый выезд, группа займётся проверкой выполнения поручений Кокорина. По её словам, они проверят правильность начисления зарплат и стимулирующих выплат учителям, а также проверят распределение и освоение 2,7 млн рублей, дополнительно выделенных Звериноголовскому району из областного бюджета.