В Курганской области у водителей скорых вычитали из зарплаты штрафы за нарушение ПДД

В Шадринской больнице скорой помощи при проверке межрайонной прокуратуры выяснилось, что из зарплат водителей медтранспорта вычитали штрафы, полученные ими за нарушение правил дорожного движения на служебных автомобилях в рабочее время, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Штрафы, полученные водителями скорых, выписывались на медучреждение как на собственника автомобилей, однако главврач больницы издал приказ, чтобы удерживать эти суммы из заработной платы водителей машин скорой помощи.

«Вместе с тем администрацией медицинского учреждения не учтены положения статей 238 и 239 Трудового кодекса РФ, согласно которым сумма уплаченного штрафа работодателем не может быть признана ущербом, подлежащим возмещению в порядке привлечения работника к материальной ответственности», — подчеркнули в прокуратуре.

Кроме того, как отметили в ведомстве, водители скорых нарушали правила дорожного движения «в условиях крайней необходимости, обусловленной спасением жизни и здоровья больных». В связи с этим межрайонной прокуратурой на указанный приказ главного врача принесён протест с требованием об отмене приказа, по результатам рассмотрения которого незаконный приказ отменён, а незаконно удержанная сумма из заработной платы возвращена работникам. По представлению межрайонной прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено одно должностное лицо. Кроме того, в отношении главного врача возбуждено административное дело по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ («Нарушение трудового законодательства»), которое находится на рассмотрении.