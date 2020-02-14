В Курганской области поймали беглых преступников из Каменска-Уральского

В Курганской области сотрудники полиции задержали двух опасных преступников, находящихся в розыске на территории Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Катайскому району позвонил служащий железнодорожной станции Водолазово и сообщил, что увидел, что к дому, в котором зимой никто не живёт, ведут свежие следы. Из Катайска на место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что ночью двое злоумышленников, выставив оконную раму, проникли в дом и похитили продукты и одежду.

При осмотре местности вокруг дома сотрудники полиции обнаружили следы, ведущие к железнодорожной насыпи в сторону станции Чуга. Выдвинувшись по следам злоумышленников, в сугробах у насыпи полицейские обнаружили похищенные продукты, а затем и украденную одежду. Пройдя по следам около трёх километров, полицейские настигли подозреваемых на станции Чуга — ими оказались ранее неоднократно судимые жители Каменска-Уральского Свердловской области. Установлено также, что задержанные находились в розыске за совершение ряда тяжких преступлений на территории Среднего Урала и пытались скрыться от правосудия в Зауралье.

По факту хищения следователем отдела МВД России по Катайскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы.