В Курганской области нашли в продаже фарш, испортившийся четыре года назад (ФОТО)

В Шадринском районе Курганской области продавали мясные продукты, срок годности которых истёк несколько лет назад, сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

«В магазинах села Канаши установлен факт хранения и реализации мясной продукции, срок годности которой истёк ещё в 2015, 2017, 2018 годах», — говорится в сообщении ведомства.

Срок годности шашлыка истёк в октябре 2018 года, тефтели испортились на пять месяцев раньше, а ливерному фаршу в марте исполнилось четыре года, однако его продолжали продавать.

Территориальный отдел Роспотребнадзора выдал торговой сети предписание. Если его не выполнят, юридическому лицу (ООО «Гранд») грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей.