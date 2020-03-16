В Курганской области начали страховать от коронавируса

Курганские страховщики начали предоставлять услугу по страхованию от коронавируса COVID-2019, со ссылкой на одну из страховых компаний города пишет Ura.ru.

«С сегодняшнего дня предоставляется услуга по страхованию от коронавируса. Предусмотрены три варианта страховки. Стоимость полиса колеблется от 2 до 10 тысяч рублей», — уточнили в компании «АльфаСтрахование».

При обнаружении коронавируса у зауральцев страховая выплата может составить от 20 до 100 тысяч рублей, а в случае смерти от опасной инфекции родственники застрахованного получат миллион рублей.

«Страховой продукт пока предоставляется гражданам с 18 лет. Срок действия полиса — 1 год», — добавили в организации.

Ещё ряд опрошенных курганских страховых компаний с удивлением услышали запрос, уточнив, что пока таких продуктов нет. Некоторые страховщики (в частности, «Ингосстрах») предлагали медицинские страховки от несчастных случаев. Компания «Согаз» предложила оформить туристическую страховку, которая гарантирует медпомощь, в том числе и от коронавируса, но только заграницей.

По официальным данным правительства Курганской области, в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Курганских студентов тем временем переводят на дистанционное обучение, власти планируют закрыть на карантин школы.