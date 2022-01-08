В Курганской области мужчина из охотничьего карабина расстрелял двоих полицейских

В ночь на 8 января в посёлке Мишкино Курганской области ранее судимый 44-летний местный житель расстрелял полицейских из охотничьего карабина. В результате перестрелки 26-летний силовик погиб, второй получил ранения. Сам нападавший был убит в ходе задержания, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Курганской области.

По версии следствия, мужчина выстрелил из карабина в сотрудников патрульно-постовой службы, которые находились в УАЗе, припаркованном рядом с районный отделом.

«В ночь на 8 января в посёлке Мишкино Курганской области неизвестный совершил вооружённое нападение на автомобиль сотрудников патрульно-постовой службы отделения полиции “Мишкинское”, в ходе которого сержант полиции 1995 года рождения погиб на месте, его коллега — младший сержант полиции — с ранением госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам Росгвардии стрелок оказал вооружённое сопротивление и был ими ликвидирован. Нападавшим оказался ранее судимый местный житель.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). В настоящее время устанавливаются обстоятельства трагедии.