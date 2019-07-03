В Кургане от взрыва мобильника погиб ребёнок

В Кургане от взрыва сотового телефона погиб 7-летний мальчик, сообщает Znak.com со ссылкой на источник. ЧП произошло в общежитии на улице Тельмана, 10, по данным «Интерфакса». Ребенок получил травмы, в том числе ожог, несовместимый с жизнью.

«Ребенок поставил телефон на зарядку, аппарат взорвался. В результате полученных травм ребенок погиб», — уточнили ТАСС в Единой дежурно-диспетчерской службе.

СМИ сообщают, что пожара за взрывом не последовало, конструкции общежития не повреждены, эвакуация жильцов не требуется.

В следственном управлении следственного комитета РФ по Курганской области Znak.com сообщили, что ведомство позже прокомментирует происшествие.