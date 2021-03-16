В Крыму сняли запрет на массовые мероприятия из-за годовщины присоединения к России

Власти Крыма решили временно отменить действующий в регионе из-за коронавируса запрет на массовые собрания из-за празднования годовщины вхождения в состав России, указ опубликован на официальном портале правительства Республики Крым, пишет Znak.com.

Поправки в указ о действующем в Крыму режиме повышенной готовности внёс глава региона Сергей Аксёнов.

В числе разрешённых акций, в частности, оказались мероприятия мотоклуба «Ночные волки», также смотр юнармейских отрядов и кадетских классов. Кроме того, органы местного самоуправления смогут организовать свои мероприятия.

Ранее в регионе действовал запрет на все публичные, развлекательные, культурные, спортивные и деловые мероприятия, исключая соревнования профессиональных спортсменов, с ограниченным числом участников.