В Крыму рабочие разгромили школу, за ремонт которой им не заплатили (ВИДЕО)

В крымском посёлке Гаспра под Ялтой рабочие разгромили школу № 1, за ремонт которой им не заплатили, пишет Baza.

На видео, опубликованном изданием, мужчина разбивает откосы окон в коридоре школы молотком, а женский голос за кадром говорит: «Нет денег — нет работы».

По данным СМИ, ремонт школы должны были закончить ещё в августе. На это был выделен 31 млн рублей, но фактически работы были завершены лишь зимой.

Администрация Ялты уже отреагировала на акцию протеста. В отношении генподрядчика проводится проверка. Как отмечают в мэрии, они все свои обязательства выполнили.

«В данный момент администрация города Ялта перед генеральным подрядчиком задолженности не имеет. При этом Управление капитального строительства направило письмо генеральному подрядчику с требованием предоставить информацию о наличии задолженности перед субподрядчиком и в случае, если она имеется, немедленно погасить», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Ялты.

Глава администрации посёлка Сергей Гуров подчеркнул, что откосы, разгром которых запечатлён на видео, были выполнены некачественно и уже переделаны за счёт подрядчика. Это уточнение освобождает рабочего на видео от риска уголовного преследования со стороны государства, поскольку разгромленный объект ещё не прошёл приёмку и данные откосы не являются частью госсобственности, порча которой является уголовным наказанием. Фактически действия протестующего теперь можно расценивать как демонтаж последствий некачественной работы, что не является наказуемым деянием.