В Крыму пройдёт многотысячный предвыборный митинг с участием Путина

Владимир Путин 14 марта совершит последнюю перед президентскими выборами региональную поездку — в Крым и Севастополь, где примет участие во втором за время кампании многотысячном митинге, со ссылкой на собственные источники и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова пишет «Дождь».

Отмечается, что у президента будет много мероприятий на полуострове, но главным из них будет митинг в Севастополе, отмечают собеседники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил «Дождю» эту информацию.

«Это годовщина референдума. В Крыму и Севастополе она очень важна и отмечается», — подчеркнул он.

Также во время поездки в Крым президент должен будет поднять тему транспортной интеграции Крыма с Россией. Предполагается, что он обсудит темпы строительства крымского моста, скорее всего, глава государства сможет сказать о скорой сдаче объекта, предполагает собеседник. Ранее в послании Федеральному собранию Путин обещал, что автомобильное движение откроется уже через несколько месяцев, раньше намеченных до того сроков.

Кроме того, Путин осмотрит здание нового терминала аэропорта Симферополь — посещение этого города также в планах на 14 марта.

Митинг в Крыму станет вторым митингом за время избирательной кампании. Первый Путин посетил 3 марта в Москве, когда в Лужниках собрались 130 тысяч человек.

Ранее «Коммерсантъ» писал о том, что Путин может прилететь в Крым в день выборов 18 марта. В Кремле действительно некоторое время обсуждался такой вариант, но позже от него отказались, говорит собеседник, близкий к кремлёвской администрации. Скорее всего, в день выборов глава государства будет в Москве и проголосует по месту своей прописки, отмечает он.

Изначально Кремль планировал, что в ходе избирательной кампании Путин посетит почти все федеральные округа. Однако из-за болезни турне президента на Дальний Восток было отменено. Путин успел посетить Сибирь, несколько регионов Северо-Запада, Приволжья и Урала. В понедельник президент на юге — он посещает Краснодар.