В Крыму мужчина убил 5-летнюю падчерицу и заявил о её исчезновении (ВИДЕО)

Суд Крыма арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве 5-летней падчерицы. Тело пропавшей в селе Кропоткино девочки Даши накануне было найдено в канаве, недалеко от её дома. Место поиска указал её отчим. До этого ребёнка двое суток искали полиция и волонтёры.

Как пишет «Интерфакс», 13 ноября в местное отделение полиции обратился мужчина с заявлением о пропаже его 5-летней падчерицы. Он рассказал, что 12 ноября уезжал с младшим сыном и запер Дашу дома одну. Когда он вернулся, дверь была открыта, а девочки дома не было. Приехавшие на место полицейские не обнаружили следов взлома.

Поиски Даши продолжались двое суток. 15 ноября отчим сознался в убийстве девочки и показал, где спрятал её тело.

«В процессе проведения соответствующих исследований с участием экспертов Управления криминалистики была установлена причастность к исчезновению девочки её отчима. А в ходе дальнейшего допроса он дал признательные показания в совершении убийства ребёнка», — рассказали в СК по Республике Крым и Севастополю.

В ведомстве добавили, что, по предварительным данным, 12 ноября мужчина совершил убийство, а затем вывез из дома тело падчерицы и недалеко от места жительства прикопал его землёй.

Как пишет «Российская газета», преступник хотел создать себе алиби: забрал документы детей из детского сада и попытался выехать с младшим сыном из страны, однако ему этого сделать не удалось.

По информации СМИ, 45-летний мужчина жил со своей 23-летней супругой. Помимо Даши, у пары также был общий двухлетний сын. В момент трагедии мать девочки находилась на заработках в Китае. Женщина уже вылетела в Крым.