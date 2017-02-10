В Кремле удивились планам Навального участвовать в президентских выборах

В Кремле считают «странным» утверждение оппозиционера Алексея Навального о его участии в президентских выборах 2018 года. Об этом Financial Times рассказал высокопоставленный чиновник администрации президента. По словам собеседника газеты, такие заявления Навального «выглядят как не соответствующие закону». Вместе с тем, как сказал чиновник, разговоров о выборах и открытия предвыборных штабов недостаточно для каких-то действий со стороны властей, чтобы остановить Навального.

8 февраля суд в Кирове повторно приговорил Навального к пяти годам условно по делу «Кировлеса». Это был пересмотр дела после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который нашёл в нём нарушения. Новый уголовный срок лишает оппозиционера права баллотироваться в 2018 году.

Несмотря на это, Навальный объявил, что его президентская кампания продолжается. За несколько дней до приговора политик открыл в Санкт-Петербурге первый избирательный штаб.

Как сказал изданию Навальный, «вопрос участия в выборах – вопрос политический, Кремль решает его, не допуская людей до выборов».

«Половина граждан России не знают меня вообще. Откуда? По телевидению меня не показывали в нейтральном контексте с 2005 года», – заметил оппозиционер.

Напомним, в 2013 году Алексей Навальный был признан виновным в хищении имущества госкомпании «Кировлес» и приговорён к пяти годам колонии общего режима. В апелляции приговор был изменён на условный. В феврале 2016 года ЕСПЧ выявил в деле нарушения, отметив, что Навального судили за деятельность, не отличимую от предпринимательской. Верховный суд отменил приговор 2013 года, но отправил дело на новое рассмотрение в Киров.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Republic.ru