В Кремле прокомментировали поражение кандидатов от «Единой России» на выборах губернаторов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал «Дождю» поражение кандидатов от «Единой России» во втором туре выборов губернаторов во Владимирской области и Хабаровском крае, на которых победили кандидаты от ЛДПР.

«Итоги любых выборов являются предметом анализа. Со всеми регионами осуществляется тесная координация из Москвы. Безусловно, придётся проанализировать и итоги этих выборов. Элемент неожиданности действительно присутствует», — сказал Песков.

Он добавил, что каких-либо существенных нарушений во время выборов не зафиксировали.

«Судя по всему, выборы прошли честно, открыто, справедливо и конкурентно. Это то, что приветствуется в Кремле», — подчеркнул Песков.

Напомним, 23 сентября во Владимирской области и Хабаровском крае прошли вторые туры выборов губернаторов. В Хабаровском крае выборы выиграл Сергей Фургал из ЛДПР, обогнав действовавшего главу региона Вячеслава Шпорта более чем на 40%. Главой Владимирской области также стал представитель ЛДПР Владимир Сипягин, за которого проголосовали на 20% больше избирателей, чем за кандидата от «Единой России» Светлану Орлову, руководившую регионом в течение последних пяти лет.