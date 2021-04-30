В Кремле одобрили риторику главы Коми, обещавшего «урыть» депутата от КПРФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал губернатора Коми Владимира Уйбу, который, по словам местного депутата от КПРФ Олега Михайлова, угрожал его «урыть», комментарий главы пресс-службы президента публикует телеграм-канал «Вы слушали Маяк».

«Мы видели сообщения СМИ, но, с другой стороны, мы не знаем, какими словами озвучивал критику этот депутат, поэтому, наверное, не зная точно, как критиковал действующего главу депутат, трудно оценивать реакцию. Если [со стороны депутата] имели место какие-то оскорбительные заявления, то жёсткая риторика оправдана. Тем более ничего противоправного совершено не было», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, ранее депутат КПРФ из Коми Олег Михайлов заявил, что глава республики Владимир Уйба пообещал его «урыть *****» после критики его доклада о работе местного правительства за 2020 год. В подтверждение своих слов он выложил аудиозапись у себя в телеграм-канале, на которой якобы Уйба в нецензурных выражениях обращается к парламентарию. Как рассказал Михайлов, заслушав доклад главы региона, он назвал Уйбу трусом. Это, по словам коммуниста, сильно разозлило главу региона и он перехватил депутата при выходе из Госсовета во время перерыва.

«Ты кого трусом назвал, конь?» — спрашивает у Михайлова некий мужчина на записи.

Этот же голос предложил Михайлову «пойти выйти» и пообещал «урыть *****» депутата. Михайлов утверждает, что голос принадлежит главе региона и он готов отдать запись на фонографическую экспертизу, чтобы доказать ее подлинность.

К слову, в пресс-службе глав Коми не стали отрицать, что между Михайловым и Уйбой случился конфликт, однако отметили, что перепалка случилось из-за того, что депутат оскорбил губернатора, «поэтому главе региона после окончания мероприятия пришлось потребовать объяснений в непривычной для него манере».