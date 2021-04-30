В Коми депутат парламента обвинил главу региона в угрозах (ВИДЕО)

Депутат Госсовета республики Коми Олег Михайлов заявил об угрозах со стороны главы региона Владимира Уйбы, со ссылкой на предоставленную парламентарием аудиозапись разговора пишет издание «Новая Республика».

По словам Михайлова, 29 апреля он выступил на заседании парламента, где раскритиковал Владимира Уйбу, который представил итоги своей работы за год. В частности, депутат высказался о выборах главы Коми в сентябре 2020 года, до которых самого Михайлова не допустили. Парламентарий заявил, что Уйба «даже предвыборную кампанию провёл как законченный трус, подобрав себе в соперники откровенных спойлеров». После этого спикер Госсовета отключил Михайлову микрофон.

В перерыве заседания парламента к Михайлову, как он утверждает, подошёл Уйба, который начал предлагать выйти на улицу, чтобы подраться.

«Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли ***** ***** [нафиг, блин], я тебе сейчас ***** дам [врежу], пошли, ***** [блин], выйдем. Тварина, ***** [блин]. Я тебя урою ***** [нафиг], пошли выйдем, если ты мужик», — слышно на аудиозаписи их разговора.

После заседания парламента Коми комиссия по депутатской этике решила лишить Олега Михайлова слова на следующие два заседания Госсовета, посчитав его выступление с критикой Уйбы нарушением регламента.

Владимир Уйба, комментируя случившееся «Пятому каналу», сказал, что готов к разбирательству в правоохранительных органах.

«Когда обратится, тогда будут органы и разговаривать. Я думаю, что не надо из этого делать ту ситуацию, которую Олег хочет сделать», — сказал он.

Владимир Уйба более 15 лет руководил Федеральным медико-биологическим агентством. В апреле 2020 года после нескольких вспышек коронавируса в Коми он стал главой этого региона, а в сентябре того же года Уйба победил на выборах главы республики, получил 73% голосов.