В Кремле не сочли коронавирус угрозой голосованию по поправкам в Конституцию

Оснований опасаться срыва общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля в связи с ситуацией с распространением коронавируса в настоящее время нет, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого, исходя из той информации, которую мы получаем от наших специалистов и от штаба. Мы вместе с вами каждый день и каждый час наблюдаем за развитием ситуации, поэтому какие-то предположения тут делать очень тяжело», — сказал Песков.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию предлагается провести 22 апреля, в среду, но планируется объявить этот день выходным. Предполагается, что весь пакет поправок вступит в силу сразу после всенародного голосования.