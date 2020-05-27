В Кремле назвали возможные даты голосования по Конституции

Проведение голосования по поправкам в Конституцию РФ может состояться 1 или 8 июля, со ссылкой на источники в Кремле пишут «Ведомости». Кроме того, по-прежнему рассматривается дата 24 июня.

«В ближайшее время объявят, какая из этих дат выбрана», — рассказал источник издания.

Он добавил, что снижение заболеваемости коронавирусом в стране будет долгим, поскольку эпидемическая ситуация в регионах отстаёт от московской на две недели, а сейчас в столице идёт явный спад. Собеседник, близкий к мэрии Москвы, также называет датой голосования 1 июля.

Источник в Кремле предположил, что о дате голосования могут объявить на следующей неделе. Он отмечает, что также рассматривался вариант о переносе голосования за поправки в Конституцию на сентябрь, но это «нежелательный вариант», так как придётся переносить единый день голосования.

Сотрудник, близкий к администрации президента, поясняет, что тянуть дольше лета с голосованием не стоит, так как тему с поправками в Конституцию и так начали с 15 января.

«Чем дольше это [отсрочка голосования] будет тянуться, тем больше она [тема поправок] будет уходить из повестки», — считает собеседник газеты.

Кроме того, чиновники указывают, что желание Кремля как можно быстрее закрыть тему голосования связано с необходимостью готовить сентябрьские губернаторские выборы. В мэрии Москвы считают, что спешка вызвана социально-экономической ситуацией в стране, которая к осени может ухудшиться, а рейтинги власти — снизиться.

Напомним, указ о голосовании по поправкам в Конституцию президент России Владимир Путин подписал 17 марта, назначив волеизъявление на 22 апреля, позже президент объявил о переносе голосования на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.

Ожидалось, что глава государства сам объявит даты парада Победы и голосования по Конституции после снятия режима самоизоляции в регионах. Накануне он заявил, что парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдёт 24 июня.