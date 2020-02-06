В Кремле начали измерять температуру всем посетителям публичных мероприятий с Путиным

В администрации президента России начали при помощи тепловизора измерять температуру тела у журналистов и посетителей публичных мероприятий с участием Владимира Путина. Первым об этом на своей странице в Facebook написал корреспондент «Дождя» Антон Желнов.

Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, заявила «Интерфаксу», что проверки в Кремле не связаны с китайским коронавирусом — их проводят из-за местного сезонного гриппа.

При этом, как рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в настоящее время в Кремле действуют дополнительные меры предосторожности против распространения коронавирусной инфекции.