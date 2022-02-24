В креативном кластере «Самородок» накануне 8 Марта пройдёт гаражная распродажа 

В Нижнем Тагиле вновь пройдёт однодневная ярмарка Garage Sale (12+). Она состоится 7 марта, накануне Международного женского дня, в 12:00 в креативном кластере Samoro.doc на проспекте Мира, 49/24.

Для участия в ярмарке организаторы приглашают самозанятых и предпринимателей. Также приглашаются к участию мастера, создающие керамику, украшения, одежду и аксессуары, дизайнеры, секонд-хенды, винтажные онлайн-шопы, художники, хендмейдеры и кастомайзеры. Если вы хотите поучаствовать в распродаже, отправьте свою заявку на почту Tes@sofp.ru.

Гаражная распродажа — это уникальная возможность продать товар собственного производства, присоединиться к популярной во всём мире концепции разумного потребления, дать новую жизнь старым вещам, полезно провести время и приобрести классные подарки к празднику, говорят организаторы.

Добавим, что первая распродажа прошла в «Самородке» в конце декабря 2021 года. Её провёл галерист и художник Евгений Комухин.