В Красноярском крае женщина подожгла избивавшего её сожителя, мужчина умер в больнице

В Красноярском крае 42-летняя жительница Канска подозревается в убийстве сожителя с особой жестокостью, сообщает региональное управление СК

«Предварительным следствием установлено, что ночью 1 марта на почве личных неприязненных отношений к своему сожителю женщина облила последнего спиртом, после чего зажигалкой подожгла диван, на котором тот лежал. Диван, а затем мужчина загорелись», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшего доставили в больницу, где от полученных ожогов он скончался.

«В ходе допроса подозреваемая вину в совершении преступления признала полностью, показала, что испытывала к сожителю неприязнь, так как тот на протяжении длительного времени наносил ей побои и оскорблял», — уточнили в СК.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.