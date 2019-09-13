В Красноярском крае снят введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

В Красноярском крае снят режим ЧС в лесах, который 2 июля был введён в регионе из-за бушующих лесных пожаров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ.

В то же время в МЧС напоминают, что в крае по-прежнему действует особый противопожарный режим, который предполагает ряд ограничений: например, на территориях поселений и городских округов, садоводческих объединений и на предприятиях вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ. Для контроля над выполнением требований пожарной безопасности усилено патрулирование, организовано дежурство специальных маневренных групп и мобильных постов.

«За нарушение запрета предполагается для граждан — штраф от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — штраф от 20 до 40 тысяч рублей. Также назначены штрафы и для юрлиц, которые значительно выше всех остальных», — отмечают в ведомстве.

Ранее власти Иркутской области отчитались о том, что в регионе нет лесных пожаров.

Напомним, самые мощные лесные пожары в этом году бушевали в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. В этом сезоне в России сгорело более 13 млн гектаров леса. По данным Greenpeace, пожары 2019 года стали самыми масштабными за всю современную историю наблюдений с 2001 года. Российские власти не тушили лесные пожары в труднодоступных территориях из-за того, что затраты на это превышают прогнозируемый ущерб. После того как на проблему обратили внимание ведущие российские и мировые СМИ, в Сибирь были направлены самолёты Минобороны и дополнительные силы МЧС.