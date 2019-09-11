В Иркутской области потушили все лесные пожары

Спасатели потушили все лесные пожары в Иркутской области, но пожароопасная обстановка в регионе всё ещё сохраняется, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что на утро 11 сентября в лесном фонде Иркутской области не зафиксировано лесных пожаров. Накануне был ликвидирован пожар на площади 35 га в Бодайбинском районе.

Согласно прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чрезвычайная пожароопасность в лесах ожидается в Балаганском районе 11 и 12 сентября.

Масштабные лесные пожары в Сибири начались в июле. По данным Рослесхоза, ущерб от них составил около 7 миллиардов рублей. Площадь пожаров достигала 2 миллионов гектаров.

Напомним, в августе на территории Сибири было зафиксировано более сотни крупных возгораний. Наибольшее количество пожаров было отмечено в Иркутской области, где тушили 78 пожаров на землях лесного фонда на площади 110,82 тысячи га. В Красноярском крае тушили 69 пожаров на землях лесного фонда на площади 46,9 тысячи га, в Якутии — 15 пожаров на площади 1,26 тысячи га.

Всего на территории России на середину августа действовало 180 лесных пожаров на площади 163,17 тысячи га. В тушении лесных пожаров было задействовано 3795 человек, 492 единицы техники. На авиамониторинге — 45 воздушных судов, в тушении — 45 воздушных судов, сообщала Авиалесоохрана.