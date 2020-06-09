В Красноярском крае СК завёл дело о терроризме на 14-летних подростков

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии возбудило уголовное дело против троих 14-летних подростков о прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК), сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по материалам ФСБ, подозреваемые задержаны. СК отмечает, что задержанные подростки были сторонниками анархистских взглядов. Обучение заключалось в том, что в период с октября 2019 по июнь 2020 года они читали запрещённую литературу, смотрели видеофильмы по изготовлению взрывчатых веществ и взрывных устройств и «отрабатывали навыки на практике в заброшенном доме, на пустырях и стройках».