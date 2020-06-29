В Красноярске ведущий «Вестей» назвал голосование по поправкам «преступлением» и уволился с телеканала

Ведущий программы «Вести» телеканала ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов сообщил в Facebook, что написал заявление об увольнении, и отметил, что не хочет «пиарить откровенно деструктивные действия властей»» и «участвовать в этом безумии» — голосовании по поправкам в Конституцию.

«Ухожу со странным ощущением. В течение семи лет я писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вёл выпуски новостей и старался быть объективным. Но то, что происходит сейчас — выше моего понимания. Поправки в Конституцию — историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, "Ассоциация юристов России"), мнения списанных историей "випов" — именно в кавычках, некие подачки на детей…», — заявил Жаринов.

По его словам, он «впал в ступор», когда региональные депутаты «дружно одобрили поправки».

«После этого я понял, что самоуважение для проголосовавших "за" — просто слово из другой реальности. Ну то есть понятно, что депутаты не должны заботиться об избирателях (в этом суть сегодняшней демократии), но свой-то интерес, своё будущее продавать… И всё происходит совершенно обывательски — это меня просто убивает. За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и, разумеется, голосовать не пойду», — заключил он.

Напомним, 25 июня началось общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, главным днём волеизъявления определено 1 июля. В основной закон страны предложено внести более 200 изменений, ключевое из которых — «обнуление» президентских сроков Владимира Путина.