В Красноярске сотрудников детского санатория отстранили от работы за оскорбления детей (ВИДЕО)

Сотрудников детского противотуберкулёзного санатория «Пионерская речка» в Красноярске, оскорблявших детей, отстранили от работы на время проверки, со ссылкой на региональный Минздрав пишет ТАСС.

Ранее местные СМИ распространили видео, на котором одна из сотрудниц кричит на плачущего ребёнка и пытается грубо схватить его за руку. Затем другая сотрудница угрожает второму ребёнку тем, что его отправят в заведение для умственно отсталых и там будут обкалывать медицинскими препаратами.

«В настоящий момент продолжается проверка. На период служебной проверки сотрудники, фигурирующие на видео, отстранены от работы», — сообщил представитель ведомства.

Он добавил, что проверка началась в пятницу, как только видео с оскорблениями детей появилось в СМИ. Проверку провёл Минздрав региона, в чьём ведении находится санаторий, информация о произошедшем передана в прокуратуру.