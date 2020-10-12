В Красноярске СК возбудил уголовное дело из-за разлива в Ангару цистерны дизельного топлива

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту разлива дизельного топлива в реку Ангару, сообщает следственный отдел на транспорте Западно-Сибирского СУТ СК России.

Разлив топлива произошёл 2 октября с транспортировочной баржи ООО «Приангарский ЛПК». По версии следствия, цистерна, находившаяся на борту баржи, разорвалась вследствие износа, в результате дизельное топливо разлилось по реке Ангаре в районе 196 километров от города Кодинска.

Происшествие квалифицировали как нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов (часть 1 статьи 247 УК РФ).