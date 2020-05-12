В Красноярске полиция составила протоколы о нарушении режима самоизоляции на двух пострадавших от сексуального насилия девушек

В Красноярске полицейские составили протоколы о нарушении режима самоизоляции на двух девушек, которые обратились за помощью к патрульным на улице после сексуального насилия, со ссылкой на МВД пишет «Тайга.инфо».

На сайте ведомства указано, что две девушки 17 и 18 лет обратились за помощью к патрульным 22 апреля — они заявили, что неизвестный мужчина похитил у них сотовые телефоны и ювелирные украшения, «после чего в отношении обеих совершил насильственные действия сексуального характера и скрылся».

Правоохранители составили на девушек протоколы и передали документы в административную комиссию, которая рассматривает подобные дела. В МВД пояснили, что девушки «не должны были находиться на месте происшествия в соответствии с введёнными из-за коронавируса ограничениями».

Также в ведомстве отметили, что в момент обращения полицейские составили ориентировку и задержали подозреваемого — им оказался ранее судимый житель Красноярска 1964 года рождения. На него тоже составили протокол о нарушении режима самоизоляции. В МВД рассказали, что в отношении мужчины возбуждены также пять уголовных дел.