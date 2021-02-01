В Красноярске несколько десятков человек отравились питьевой водой

Специалисты Роспотребнадзора начали проверку после сообщений об ухудшении здоровья жителей нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска после использования холодной воды из-под крана, со ссылкой на пресс-службу управления надзорного ведомства по региону пишет «Интерфакс».

«Мы проводим проверку по факту сообщений в СМИ о происшествии. К нам пока жалобы от жителей не поступали», — заявили в ведомстве.

В соцсетях жители нескольких домов в Октябрьском районе Красноярска пожаловались на рвоту, диарею и температуру после употребления холодной воды из-под крана. Ранее в этих домах было отключено холодное водоснабжение, а после его возобновления у жителей ухудшилось самочувствие.

Проверка по данному факту также организована в прокуратуре края.