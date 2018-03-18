В Красноярске наблюдатели пожаловались на портрет кандидата на участке для голосования

18.03.2018 09:20
В Красноярске на УИК №149 от наблюдателей поступила жалоба на большое баннер с действующим президентом Владимиром Путиным, сообщает в Twitter штабНавального в Красноярске.
«УИК №149 не мелочится.Напоминаем: в день выборов агитация за любого кандидата на избирательном участке запрещена законом», - подчеркнули наблюдатели Навального.
Отмечается, что после жалобы лицо кандидата закрыли, однако сам баннер не убрали.
Также РИА Новости сообщает, что в Красноярске вышел из строя один из КОИБов - комплексов обработки избирательных бюллетеней.
«Так как замена КОИБ недопустима в день выборов, то в Красноярске будет работать 386, а не 387 КОИБов», — рассказал председатель краевой избирательной комиссии Алексей Подушкин.