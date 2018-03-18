В Красноярске наблюдатели пожаловались на портрет кандидата на участке для голосования

В Красноярске на УИК №149 от наблюдателей поступила жалоба на большое баннер с действующим президентом Владимиром Путиным, сообщает в Twitter штабНавального в Красноярске.

«УИК №149 не мелочится.Напоминаем: в день выборов агитация за любого кандидата на избирательном участке запрещена законом», - подчеркнули наблюдатели Навального.

Отмечается, что после жалобы лицо кандидата закрыли, однако сам баннер не убрали.

Также РИА Новости сообщает, что в Красноярске вышел из строя один из КОИБов - комплексов обработки избирательных бюллетеней.