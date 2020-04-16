В Красноярске ФСБ задержала подростка, планировавшего устроить бойню в школе

В Красноярске ФСБ задержала 14-летнего подростка, который планировал в конце апреля совершить вооружённое нападение на свою школу.

«У него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно, самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники, содержащие информацию о планируемом преступлении», — сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что подросток намеревался устроить бойню 19 или 20 апреля. Решение о возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетнего будет принято после экспертиз оружия, боеприпасов и остальных вещдоков.