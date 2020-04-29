В Красноуральске суд оштрафовал троих коммивояжёров из Нижнего Тагила за нарушение режима самоизоляции

Троих жителей Нижнего Тагила оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, когда они находились в Красноуральске, сообщает пресс-служба местного суда. На днях Красноуральским городским судом были рассмотрены семь дел об административных правонарушениях: четверо красноуральцев и три жителя Нижнего Тагила 21 апреля нарушили режим ограничений передвижения, введённый в регионе. Уточняется, что тагильчане приехали в Красноуральск для продажи парфюмерии и детских товаров, красноуральцы, в свою очередь, покинули дома, чтобы погулять и посетить друзей.

«Вину свою граждане признали полностью. Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП как нарушение правил поведения при введении режима повышенной опасности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. Троим гражданам, осуществлявшим мелкорозничную торговлю, прибывшим из города Нижнего Тагила, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей. Четверым гражданам города Красноуральска, как впервые совершившим административное правонарушение, суд счёл возможным назначить наказание в виде предупреждения», — пояснили в суде.

Судебные акты вступают в законную силу в десятидневный срок.

Напомним, что в Нижнем Тагиле с середины апреля суды стали массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции.