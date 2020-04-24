В Нижнем Тагиле суды начали массово штрафовать за нарушение режима самоизоляции

В районные суды Нижнего Тагила уже поступило около 20 дел об административных правонарушениях по статье 20.6.1 «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения». Три протокола направлены в Тагилстроевский суд и 17 — в Ленинский. По 15 из них уже вынесено постановление о назначении административного наказания. Оперативно получить информацию в судах о суммах штрафов не удалось.

Напомним, с 13 апреля сотрудники полиции начали предупреждать граждан о штрафах за нарушение режима самоизоляции. 18 апреля пресс-служба мэрии сообщила, что сотрудники полиции составили первый протокол на жителя Гальянки, который возвращался с дачи.

Отметим, что данное правонарушение влечёт за собой предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей; на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.