В Красноуральске школьница жестоко избила соперницу и выложила видео расправы в сеть

В Красноуральске 15-летняя школьница жестоко избила 20-летнюю соперницу из-за того, что та переписывалась с её бывшим молодым человеком. Видеозапись конфликта была опубликована в сообществе «Где-то в Красноуральске» во «ВКонтакте», но спустя некоторое время её удалили.

«Младшая позвала другую девушку поговорить “по-женски”, так как увидела в интернете переписку своего бывшего парня, которого она бросила, с этой девушкой. Но мирным способом урегулировать ситуацию не получилось, ссора быстро переросла в жестокую драку. А сняла жуткое видео одна из подруг», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как пишет Е1.ru, конфликт между девушками произошёл вечером 21 июня. В тот же день мать потерпевшей обратилась в полицию. У её дочери было сильно избито лицо, а на теле были многочисленные гематомы.

По словам Горелых, агрессивная девочка-подросток уже давно стоит на учёте за самовольные уходы из дома. Известно, что ребёнка воспитывает бабушка, поскольку её мать отбывает наказание за убийство, а отец месяцами работает на вахте в Новом Уренгое. Сейчас в отношении отца подозреваемой, скорее всего, заведут административное производство по статье «Ненадлежащее воспитание».