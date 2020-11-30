В Красноуральске грузовик снёс часть надземного газопровода (ВИДЕО)

В Красноуральске водитель грузовика на ходу разорвал надземную магистраль газопровода, из-за чего начался пожар, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«ЧП в Красноуральске произошло сегодня вечером, сообщение об этом поступило в дежурную часть местного отдела полиции в 19:15 по свердловскому времени. Из первоначальных сведений следовало, что на проезжей части по улице Дзержинского в районе дома 37 произошла серьёзная авария с повреждением газопровода. На место происшествия незамедлительно выехала следственная оперативная группа полиции, наши коллеги из МЧС и газовой службы, глава города Дмитрий Кузьминых, начальник территориального ОВД подполковник полиции Сергей Запецкий, начальник МЧС Иван Христофи и другие вспомогательные службы и ведомства», — сообщил полковник Горелых.

По его словам, «подача газа по газопроводу была в срочном порядке перекрыта, так как во время ЧП вспыхнул пожар, однако прибывшие пожарные достаточно быстро локализовали и потушили огонь. Представители МВД установили, что у грузовика во время движения, по предварительным данным, самопроизвольно открылся кузов, но водитель этого не заметил и прямо на ходу разорвал пополам газовую трубу, из-за чего и вспыхнул пожар, а часть газопровода повисла прямо на грузовике.

«Обошлось без жертв и пострадавших. Вместе с тем отмечу, что подача газа была перекрыта. Местная котельная осталась без газа, а она, в свою очередь, снабжает теплом 25-й квартал. Здесь находятся детский садик № 8, общеобразовательная школа № 2, дом пожилых людей "Надежда", где на момент аварии было 23 клиента и два работника. Также без отопления осталось 52 жилых дома с численностью порядка 400 человек, из них 102 ребёнка. Из 52 домов — 20 двухэтажных, шесть трехэтажных», — рассказал Горелых.

Он отметил, что личность водителя грузовика уже установили — им оказался житель Ашинского района Челябинской области, в настоящее время проживающий в Верхней Туре недалеко от Красноуральска.