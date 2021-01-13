В Красноуфимском районе пьяный водитель насмерть сбил девушку и сбежал в Башкирию

В Красноуфимском районе Свердловской области водитель ВАЗ-2109 сбил 25-летнюю девушку и сбежал с места аварии в другой регион, сообщает отдел пропаганды областного управления ГИБДД. ДТП произошло вечером 6 января на трассе село Большая Тавра — село Свердловское — деревня Сенная. Девушка скончалась на месте аварии.

В ГИБДД сразу же объявили водителя в розыск и разослали информацию о нём в соседние регионы. Через несколько часов сотрудники башкирской Госавтоинспекции обнаружили сначала машину, а затем и самого водителя.

Виновник трагедии оказался жителем села Метели Республики Башкортостан. После задержания 20-летний водитель рассказал сотрудникам ГИБДД, что во время движения его ослепило светом фар встречных автомобилей, после чего он почувствовал незначительный удар и понял, что сбил человека. Испугавшись ответственности, молодой человек уехал с места аварии.

«При задержании у водителя имелись характерные признаки опьянения, но он пояснил, что употреблял спиртные напитки уже после происшествия», — добавили в пресс-службе дорожной полиции.

На данный момент расследование инцидента продолжается, им занимаются следователи.